Bitcoin-Hype zwingt Kryptobörsen in die Knie

Der Kryptomarkt boomt. Leider sorgt das Rekordvolumen an Transaktionen für viele Probleme bei Kryptoplattformen.

Während Bitcoin sein Allzeithoch von 20.000 Dollar längst hinter sich gelassen hat und aktuell bei 37.500 Dollar vor sich hinpendelt, haben die enormen Transaktionsvolumina viele Kryptoplattformen an bzw. über ihre Kapazitäten gebracht. So musste sich etwa die österreichische Kryptobörse Bitpanda in den vergangenen Wochen wiederholt dafür entschuldigen, dass ausgerechnet bei großen Kursschwankungen vorübergehend nicht gehandelt werden konnte.

Bitstamp ebenfalls mit Problemen Bitpanda steht mit seinen Serverproblemen nicht alleine da. Am 6. und 7. Jänner erwischte es unter anderem auch Bitstamp, das mit der Rekordlast an Handelsvolumen und Usern ebenfalls zu kämpfen. Einen Tag später lieferte die Plattform, die ihren Sitz in Luxemburg hat, quasi auch eine indirekte Erklärung mit. Erstmals in der Geschichte von Bitstamp seien in nur einem Tag Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden Dollar gehandelt worden.

Auch Coinbase verspricht Besserung Aber auch die größte US-Kryptobörse der Welt, Coinbase, scheint mit dem derzeitigen Hype kaum fertig zu werden. Neben Ausfällen am 6. und 7. Jänner kommt die Börse beim Kunden-Support offenbar überhaupt nicht mehr nach. So berichten User, dass der Kundenservice oft tagelang nicht erreichbar ist bzw. auf Kundenanfragen einfach nicht reagiert. Das Ganze wird dadurch erschwert, dass die Plattform auch keinen Live-Support mittels Chat anbietet. In mehreren Tweets und einem Blogbeitrag hat sich Coinbase nun für die Unterbesetzung des Supports entschuldigt und Besserung angekündigt. Man habe das Team zwar um ein Vielfaches aufgestockt. Die Flut an neuen Nutzern, aber auch die Aktivitäten bestehender User könnten damit aber immer noch nicht bewältigt werden. Man werde noch mehr Leute einstellen, um 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar zu sein.