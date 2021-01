Warnung vor Totalverlust bei Bitcoin

Der vorübergehende Kurssturz von Bitcoin und des gesamten Kryptomarkts um 30 Prozent in den vergangenen Tagen hat Kritiker einmal mehr darin bestätigt, dass dem volatilen Markt der Digitalwährungen nur schwer zu trauen ist. Auch die britische Finanzmarktaufsicht schaltete sich nicht zuletzt aufgrund der enormen Preissteigerungen der vergangenen Monate ein und warnt Anleger vor Totalverlusten.

Warnung vor Kryptoprodukten

Die Behörde rief Privatanlegern in Erinnerung, wie spekulativ und riskant Kryptowährungen seien. "Wer in Krypto-Assets und damit zusammenhängende Produkte investiert, muss darauf vorbereitet sein, all sein Geld zu verlieren", teilte die Aufsichtsbehörde FCA mit. Anders als bei anderen Finanzprodukten, die streng reguliert seien, könne man auch nicht auf eine behördliche Hilfe im Falle von unhaltbaren Versprechungen hoffen.