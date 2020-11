Bitcoin kratzt an Rekord von 20.000 Dollar

Einiges deute darauf hin, dass die aktuelle Situation eher mit dem Beginn der letzten ganz großen Rally Ende 2016 und also nicht mit dem Ende des Hypes Ende 2017 vergleichbar sei. "Wenn das so ist, dann reden wir eher von einer sechsstelligen Summe, die ein Bitcoin im Laufe dieses Zyklus wert sein wird."

Gründe für die Preisexplosion

Die Gründe für den Preisanstieg bei Bitcoin sind vielfältig. Zum einen gab es im Mai das alle vier Jahre stattfindende "Halving". Durch einen festgelegten Mechanismus in der Programmierung wird die Belohnung für das Schürfen von Bitcoins halbiert. Da die Erzeugung neuer Bitcoins immer aufwändiger wird, sinkt das Angebot, was den Preis in die Höhe treibt - zumindest in der Vergangenheit war das so.