Falschem Elon Musk vertraut: 500.000 Euro in Bitcoin verloren

Der Kölner fragte sich, was das zu bedeuten hat und wandte sich dem kryptischen Tweet zu, wie er gegenüber der BBC erklärte . Unter der rätselhaften Nachricht war ein weiterer Tweet zu lesen, in dem etwas von einem Tesla-Event und einer Bitcoin-Verschenk-Aktion stand.

Sebastian lag gerade auf der Couch und schaute sich eine Netflix-Serie an. Da machte sich sein Smartphone bemerkbar: Elon Musk habe gerade über eine Kryptowährung getwittert, hieß es in der Notification. "Dojo 4 Doge" schrieb der Tesla-CEO.

Giveaway Scam

Wer bei der Werbeaktion mitmachen wolle, solle zwischen 0,1 und 20 Bitcoin an eine bestimmte Bitcoin-Adresse schicken. Der Betrag werde anschließend verdoppelt und umgehend zurückgeschickt, hieß es dort.

Alles sah auf den ersten Blick so aus, als käme diese Aktion von Tesla und Elon Musk. In Wahrheit haben allerdings Betrüger ein Twitter-Konto so gestaltet, dass es jenem des Tesla-CEOs zum Verwechseln ähnlich sah. Dieses Konto postete einen Tweet in den Thread des Original-Musk-Tweets. Auch die Website der angeblichen Werbeaktion wurde der Tesla-Homepage nachempfunden.

Getrieben von einer gewissen Geldgier und einem Countdown auf der Website, der auf das nahende Ende der Aktion hinwies, nahm Sebastian ein große Summe Geld in die Hand und überwies sie an die genannte Adresse. "Nimm das Maximum", sagte sich der Kölner und verschickte 10 Bitcoin - umgerechnet zu diesem Zeitpunkt rund 500.000 Euro.