Die aktuell stärkste Kryptowährung ist ein Witz

In der jüngsten Vergangenheit hat sich der Wertverfall zahlreicher Kryptowährungen fortgesetzt, allein Ether ist zum Beispiel in drei Monaten um 70 Prozent abgestürzt. Doch es gibt eine digitale Währung, die sich gegen diesen Trend stellt: Dogecoin, welches auf eine Marktkapitalisierung von 740 Millionen Dollar kommt und täglich ein Handelsvolumen von mehreren Millionen Dollar aufweist. In den vergangenen drei Monaten hat sich der Wert der Dogecoin auf 0,5 Eurocent pro Münze verdoppelt, wie quartz berichtet.