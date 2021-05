Elon Musk fragt nach Witzen für Show-Debüt, erntet Spott

Der Tesla-CEO ist am Samstag Gastgeber für die Kult-Sendung Saturday Night Live. Anscheinend fehlen ihm Ideen für den Auftritt.

Ist Elon Musk lustig? Diese Frage stellen sich seit einer Woche etliche Menschen. Da wurde nämlich angekündigt, dass er der Gastgeber von Saturday Night Live (SNL) sein wird. Die US-Kult-Comedy-Sendung mit dem Tesla-CEO wird am 8. Mai ausgestrahlt.

Andere User nutzen die Gelegenheit, um sich über Musks bisherige Projekte und seine Aussagen lustig zu machen, in denen er sich unter anderem als Feind von Gewerkschaften geoutet hat.

Und dann gibt es natürlich ein Sammelsurium an Sarkasmus.

Der Auftritt von Elon Musk ist jedenfalls kontrovers, dürfte SNL aber gute Quoten bescheren. Die Fans wollen einfach nur Musk sehen, viele werden aber vermutlich zuschauen um zu sehen, wie er sich blamiert.

Die Macher von SNL dürften zumindest aus der Vergangenheit gelernt haben. Im November 2015 war Donald Trump der Gastgeber von SNL, trotz Protesten. Die anderen Schauspieler in den Sketches waren sichtlich unbemüht, das Ergebnis entsprechend. Dieses Mal hat die SNL-Besetzung angeblich die Wahl, ob sie mit Musk auftreten will oder nicht, berichtet Page Six unter Berufung auf Insider.