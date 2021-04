Elon Musk wird Gastmoderator bei TV-Show

Milliardär Elon Musk wird am 8. Mai eine beliebte TV-Show in den USA moderieren.

Meist sind es Schauspieler, Musiker oder Comedians - aber unter den Gastmoderatoren waren auch schon Politiker wie der einstige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani und der langjährige Senator John McCain. Donald Trump war zwei Mal dabei, zuletzt im Jahr 2015 am Anfang seiner schließlich erfolgreichen Präsidentschaftskampagne.

Der Chef des Elektroautobauers Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX wird am 8. Mai Gastmoderator der US-Sketchshow "Saturday Night Live". Die Macher der seit 1975 laufenden TV-Sendung gaben den Auftritt des 49-Jährigen in der Nacht zum Sonntag bei Twitter bekannt. Zum Konzept von "Saturday Night Live" gehört, dass jedes Mal ein Prominenter zur Stammbesetzung dazukommt, einen Eröffnungsmonolog hält und auch bei den Sketchen mitspielt.

Erster prominenter Unternehmer

Musk wäre der erste hochkarätige Unternehmer in der Riege. Er ist aber auch kein typischer Firmenboss: Musk verwickelt sich regelmäßig in Diskussionen bei Twitter, hat eine große Fan-Gemeinde und hatte auch schon Gastauftritte in Filmen und TV-Sendungen wie "Iron Man 2", "The Big Bang Theory" und der Animationsserie "Die Simpsons". Als musikalischer Gast der Woche flankiert ihn Miley Cyrus bei ihrem sechsten SNL-Auftritt.