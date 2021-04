Elon Musk wollte den VW-Chef als Tesla-Chef anstellen

Elon Musk und Herbert Diess

Auch wenn Diess nicht für den US-Elektroautobauer arbeiten wollte, verbindet ihn mit Elon Musk so etwas wie eine professionelle Freundschaft. In der Vergangenheit lobten und unterstützten sie sich mehrfach in den sozialen Medien.

Der Volkswagen-CEO sagt beispielsweise Mitte vergangenen Jahres dem US-Unternehmen eine goldene Zukunft voraus. Zuvor hatte er eingestanden, dass Tesla in Sachen Auto-Software deutlich überlegen ist.

Außerdem hat Diess seinen CEO-Kollegen Musk eingeladen, den VW-Hoffnungsträger ID.3 Probe zu fahren. Auch ein Video von der kurzen Testfahrt hat der VW-Chef veröffentlicht.