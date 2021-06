Bitcoin legt nach Tesla-Ankündigung wieder kräftig zu

Tesla werde Bitcoin unter bestimmten Bedingungen wieder akzeptieren, twitterte Elon Musk und treibt damit den Bitcoin-Kurs in die Höhe.

Tesla werde Bitcoin als Zahlungsmittel unter bestimmten Bedingungen wieder akzeptieren. Das hat Tesla-Chef Elon Musk in einem Tweet bekannt gegeben. Wenn ein angemessener Anteil von etwa 50 Prozent an erneuerbaren Energien beim Bitcoin-Mining genutzt werde, dann werde Tesla wieder Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Außerdem müsse es einen positiven Trend in Richtung klimafreundliches Bitcoin-Mining geben.

Im selben Tweet schrieb Musk zudem, Tesla habe etwa 10 Prozent seines Bitcoin-Bestands verkauft, "um zu bestätigen, dass Bitcoin einfach liquidiert werden kann, ohne den Markt zu bewegen".