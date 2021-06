Bitcoin zwischen Preisexplosion und Crash

Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. So könnte man die aktuelle Situation auf dem Kryptomarkt beschreiben. Auf 1-2 Tage Stabilisierung und Zugewinne folgen kleinere Verluste. So auch am Dienstag, dem ersten Tag in den USA und Großbritannien nach einem langen Wochenende. Konnten Bitcoin und andere Altcoins am Montag etwas Boden gut machen, zeigte das Pendel am Dienstag wieder nach unten.

Gespanntes Warten auf Ausbruch

Lange wird es mit der Konsolidierung von Bitcoin zwischen 34.000 und 38.000 Dollar aber wohl nicht weitergehen. Krypto-Kenner*innen erwarten, dass der Preis von Bitcoin schon in wenigen Tagen einen Sprung machen wird - die Frage ist allerdings, ob nach oben oder unten. Als Basis für diese Einschätzung dient ein Dreiecksmuster in den Charts, das einen Ausbruch des Preis bis spätestens am Wochenende wahrscheinlich macht.