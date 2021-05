So geht es mit Bitcoin jetzt weiter

Vorhergesagte Katastrophen bleiben im Normalfall aus, so auch ein erwarteter neuerlicher Krypto-Crash am Sonntag. Nachdem der Preis von Bitcoin gegen Ende der Vorwoche einmal mehr nach unten ging, rechneten einige Marktbeobachter*innen mit einem "blutigen Sonntag" und einem erneuten Crash auf unter 30.000 Dollar. Es kam anders.

Bitcoin am Wochenende stabil

Statt noch einmal abzusacken, stabilisierte sich Bitcoin am Sonntag und auch am Montag, der sowohl in den USA als auch in Großbritannien ein Feiertag ist, auf niedrigem Niveau zwischen 34.000 und 37.000 Dollar.