"Kryptowährungssucht ist das Crack-Kokain des Glücksspiels"

"Ich kann mich genau an den Moment erinnern, an dem es zu einem Problem wurde", wird ein Mann aus Großbritannien von der BBC zitiert. Sein Problem war das suchthafte Handeln mit Kryptowährungen, bei dem er am Ende mehrere Millionen Pfund verloren hatte.

"Ich hatte den Betrag, den ich eigentlich beiseitegelegt hatte, fast aufgebraucht. Aber ich war bereit mehr zu riskieren", zitiert die BBC den Mann, der anonym bleiben will.

Er hatte Glück. Bei diesem "letzten Trade" konnte er sich wieder alles zurückholen, was er bis dahin verloren hatte. "Das Gefühl war absolut euphorisch", so der Brite.

Handel mit Kryptowährungen wurde zur Sucht

Seine Fixierung auf Investments in digitale Währungen wurde durch diesen Erfolg allerdings nur noch mehr angestachelt. Es dauerte nicht lange und das exzessive Handeln mit Kryptowährungen führte zu Problemen in seiner Partnerschaft, im Privatleben und in der Arbeit.