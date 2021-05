Kryptowährung war Betrug: 32 Millionen Dollar erbeutet

Die Personen hinter der Kryptowährung DeFi100 scheinen einen „Dirty Exit“ gemacht zu haben. Entdeckt wurde der potenzielle Betrug auf Twitter von einem Krypto-Analysten. Demnach haben sich die Personen hinter DeFi100 mit 32 Millionen US-Dollar von den Investor*innen abgesetzt.

Auf der Website von DeFi100 war nur noch zu lesen: „HA HA, wir haben euch Typen abgezockt und ihr könnt nichts dagegen tun.“ Die Investor*innen werden noch als „Moon Bois“ bezeichnet. Gemeint damit sind Personen, die in kleine oder neue Kryptowährungen investieren, in dem Glauben, dass diese abheben werden. „To the moon!“ ist etwa auch das Motto von Dogecoin-Fans.