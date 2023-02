Bitcoin-Kursanstieg: Finanzexperte warnt vor Manipulation

Hinter jüngstem Kursanstieg könnte ein einzelner "Whale" stehen, der den Bitcoin-Preis künstlich in die Höhe treibt.

Zum Jahresbeginn begann für Bitcoin ein deutlicher Aufwärtstrend. Innerhalb weniger Tage stieg der Wechselkurs um mehr als 40 Prozent. Der Aufstieg könnte allerdings nicht normalen Marktmechanismen geschuldet sein, warnt John Griffin. Er vermutet eine Manipulation, die auf einen einzigen, großen Bitcoin-Besitzer bzw. -Besitzerin zurückgehen könnte, einen so genannten "Whale".

Plateaus nicht unterschritten

"Es ist sehr verdächtig", wird Griffin von Fortune zitiert. "Derselbe Mechanismus, den wir bereits 2017 sagen könnte jetzt wieder eingesetzt werden in dem immer noch unwirklichen Bitcoinmarkt." Gemeinsam mit einem Kollegen hat Griffin, der Finanzwesen an der University of Texas unterrichtet, 2017 eine Kursmanipulation eines "Whale" aufgedeckt.