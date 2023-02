Dogecoin: Gerüchte um Twitter-Integration lässt Kurs in die Höhe schießen

Es werde bereits an Lizenzen und Softwaredesigns für die Bezahlfunktion gearbeitet, berichten anonyme Quellen. Elon Musk möchte Twitter künftig zu einer "App für alles" umgestalten: Chatfunktionen, kommerzielle Dienste und auch Bezahloptionen sowie Transaktionen zwischen Nutzer*innen sollen künftig möglich sein.

Auf Twitter soll es zukünftig möglich sein, Zahlungen abzuschließen. Das schreibt die Financial Times . Ziel sei es, neue Einnahmequellen für die Plattform zu erstellen. Die Ankündigung reichte dabei aus, um den Wert der Kryptowährung Dogecoin steigen zu lassen.

Die Bezahlvorgänge sollen aber nicht nur zwischen Nutzer*innen stattfinden. Auch Creator*innen sollen bezahlt werden können, sowie Shopping ermöglicht werden.

Krypto-Zahlungen mit Dogecoin

In Zukunft könnten so auch Krypto-Zahlungen in die App integriert werden. Eindeutige Informationen dafür gibt es aber nicht. Die Gerüchte sind dennoch genug, sodass der Wert von Dogecoin anstieg. Die Kryptowährung legte dabei um bis zu 10 Prozent zu. Viele Investor*innen scheinen wohl zu hoffen, dass Dogecoin ein Zahlungsmittel auf Twitter wird.