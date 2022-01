Tesla akzeptiert Dogecoin, Währung steigt rasant

Im Tesla-Shop können Merchandise-Artikel mit der Spaßwährung gekauft werden - auch in Österreich.

Während die meisten Kryptowährungen in den vergangenen Tagen herbe Verluste hinnehmen mussten, verzeichnete eine digitale Währung einen rasanten Kursanstieg. Die Spaßwährung Dogecoin ist in den vergangenen 24 Stunden um einen zweistelligen Prozentbereich gestiegen - aktuell um rund 13 Prozent .

Dogecoin in den vergangen 7 Tagen

Dogecoin wird allerdings nur im Tesla-Shop akzeptiert, in dem Merchandise-Artikel gekauft werden können. Bei seinen Fahrzeugen akzeptiert Tesla die Spaßwährung nicht.

Tesla-Merch mit Dogecoin bezahlen

Ein Blick in den US-Tesla-Shop zeigt, dass dort etwa das "Cyberquad for Kids" ausschließlich mit der Spaßwährung gekaut werden kann - 12.020 DOGE will Tesla dafür haben. Im britischen Tesla-Shop kann beispielsweise eine Kaffeetasse oder ein kleines Tesla-Modell nur mit Dogecoin bezahlt werden.

Im österreichischen Tesla-Shop können etwa eine Haube für 205 DOGE oder ein Paar Socken für 210 DOGE gekauft werden. Auch ein Telsa-Dekanter kann hierzulande für 825 DOGE erstanden werden.