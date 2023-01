Nach Skandalen und Kursstürzen: Wie geht es mit Krypto weiter?

Die Pleite von FTX zieht den Markt in eine Abwärtsspirale. Was von dem Versprechen der digitalen Geldrevolution bleibt.

Dabei sind der Bitcoin und Altcoins eigentlich angetreten, um eine stabile Alternative zu herkömmlichen Währungen zu sein. Sie sollten das etablierte Bankensystem ablösen, Investitionen und Zahlungen „fairer“ für alle machen. Was bleibt nach all den Skandalen von der Vision? Mehr, als so mancher glauben würde, sagen Experten.

Das Bitcoin-Protokoll ging 2009 online, kurz nach dem Beginn der Weltwirtschaftskrise. „Diese Zeiten sind allerdings vorbei", erklärt der Ökonom. Zuletzt haben die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank, die Zinsen stark angehoben, um die rasant steigende Inflation aufzuhalten. Höhere Zinsen bedeuten in der Regel mehr Geld für Anleger*innen. Denn um gute Renditen zu erzielen, müssen sie nicht länger in riskante Assets, wie beispielsweise Krypto, investieren. Sie machen auch mit Investitionen in weniger risikoreiche Vermögenswerte, wie etwa Anleihen , Gewinn.

Letztere könnten Krypto zwar über Wasser halten, ein starker Anstieg der Kurse dürfte im kommenden Jahr dennoch ausbleiben. „Krypto ist in einer Zeit gewachsen, in der es sehr niedrige Zinsen gab", sagt Taudes.

Wenn die Kurse weiter fallen, rutscht Krypto dann in die Irrelevanz ab? Der Kryptomarkt sei schon immer von starken Schwankungen gezeichnet gewesen, sagt Alfred Taudes von der Wirtschaftsuniversität Wien im futurezone-Interview. „Das resultiert vor allem daraus, dass es 2 Klassen von Investoren gibt“, erklärt der Ökonom. „Jene, die angelockt werden von kurzfristigen Renditen, und jene, die langfristig investieren und nicht so schnell wieder verkaufen“.

Im Fokus der Zentralbanken

Anders als die Branche, zeigt sich die EZB gegenüber der Entwicklung von Krypto nicht so optimistisch. Der Bitcoin habe „keinen ökonomischen Wert“ und sei „auf dem Weg in die Irrelevanz“, heißt es in einem Blogbeitrag der Zentralbank, veröffentlicht im Anschluss an den FTX-Kollaps. Weder als Zahlungsmittel noch als Anlageform eigne sich die Cyberdevise.

„Für die Mehrheit der Gesellschaft ist Krypto einfach ein hochriskantes Asset“, stimmt Taudes der EZB zu. „2 Drittel der Leute, die in Österreich Bitcoin halten, lassen sie auf den Exchanges und verwenden sie nicht zum Zahlen“. Das werde auch in Zukunft so bleiben. Denn „gibt es eine stabile Währung und ein funktionierendes Zahlungssystem, das bequem ist für jeden, dann brauche ich auch keine Alternativen“, beurteilt Taudes die Lage.

Alternative für bestimmte Länder

Gerade in Ländern, denen es an wirtschaftlicher Stabilität mangelt oder es eben kein funktionierendes Zahlungssystem gibt, könnte Krypto künftig aber an Bedeutung gewinnen – allen Kursschwankungen und Pleiten zum Trotz. „Bitcoin wurde gemacht, weil das normale Finanzsystem nicht funktioniert hat“, hält Taudes fest. „Und er funktioniert dort, wo das herkömmliche es nicht tut.“

Bereits jetzt sind Kryptowährungen in Ländern mit instabilen, behäbigen Wirtschaftssystemen beliebt. Bei der Adoption von Kryptowährungen führen Nigeria, die Türkei und Argentinien derzeit das Ranking an - allesamt Länder, die zuletzt von ökonomischen Schwierigkeiten geplagt wurden. Im Libanon verwenden technisch versierte nutzen zunehmend dollargedeckte Stablecoins, um Geld abseits des krankenden Bankensystems zu verschicken oder zu empfangen. Und in El Salvador und der Zentralafrikanischen Republik ist Bitcoin mittlerweile als offizielles Zahlungsmittel zugelassen. „Krypto ist in diesen Ländern eine ganz normale Alternative", sagt Taudes. „Hierzulande halten 14,8 Prozent Bitcoin, dort sind es 30 bis 40 Prozent".