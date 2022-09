Krypto-App-Gründer: Regulierung darf nicht in Verbotsorgie ausarten

Sie sagen, Ihre App schafft Vertrauen. Gibt es noch Vorteile im Vergleich zu anderen Börsen? Von der Aufmachung her ist die App ja ähnlich. Sie ist ähnlich, ja. Ich würde aber behaupten, die Anleger anderer Börsen sind im Schnitt jünger als bei uns. Unsere App ist recht jugendlich gemacht. Die ursprüngliche Zielgruppe sollte zwischen 20 und 35 liegen. Faktisch ist die Hauptzielgruppe 35 bis 70 Jahre alt und hat enorm große Investmentportfolios. Für Personen, die 50 Euro in Krypto investieren möchten, gibt es viele Plattformen. Wenn ich aber mehrere tausend Euro anlegen will, dann überlege ich mir sehr genau, über welchen Partner ich das machen möchte.

Wenn ein herkömmlicher Finanzdienstleister auf so neuartige Assets wie Kryptowährungen trifft: Welche Regularien mussten Sie einhalten, damit Sie so ein Angebot umsetzen konnten?

Das volle regulatorische Set. Die ganze Kryptoindustrie ist ja komplett unreguliert entstanden. Schon allein draufzukommen, welche AGB für wen gelten, wie lange es dauern darf, bis Krypto von A nach B kommt – diese ganzen Komplexitäten mussten wir durchdenken. Und das hat jetzt nichts mit Regularien zu tun: Aber ein klassischer Finanzdienstleister kennt nur Arbeitszeiten von Montag bis Freitag, 8 bis 22 Uhr. Wir mussten der Börse erklären, dass das so nicht funktionieren wird und wir das Projekt 7/24 aufziehen müssen. Das war am Anfang eine Riesendiskussion.

Jetzt hat sich die EU Ende Juni auf „MiCA“ geeinigt, eine Verordnung, die Krypto regulieren soll. Was halten sie denn von dem neuen Regelwerk?

In Summe ist es begrüßenswert. Regulierungen in gesundem Maße sind der Schlüssel zum Erfolg. Das haben wir auch 2020 gemerkt, als in Deutschland die Kryptoverwahrlizenz eingeführt wurde. Klassische Finanzdienstleister, die sich vorher kaum mit Krypto beschäftigt haben, haben gesagt: Jetzt gibt uns die Aufsicht Rahmenbedingungen vor, jetzt können wir uns das ansehen. Wichtig ist, dass es nicht in eine Verbotsorgie ausartet.

Was würden sie eingefleischten „Krypto-Heads“ sagen, die meinen, ein Regelwerk gehe gegen den anarchischen Grundgedanken von Krypto?

Zwischen 2016 und 2017 war ich oft auf Kryptokonferenzen. Dort hat man mich gefragt, was das größte Problem an Bitcoin sei. Meine Antwort: Dass sich keiner dafür interessiert. Es ist für den Massenmarkt einfach zu komplex gewesen, in Krypto zu investieren. 99 Prozent der Menschen haben keine Angst vor ihrer Bank. Sie konsumieren ständig ihre Produkte. Hierfür sind Kryptoregulierung ja auch da, damit kein überbordendes Maß an Missbrauch betreiben wird. Im Defi-Bereich ist es nicht anders. Alles, was mit Terra/Luna passiert ist, war reine Marktmanipulation. Im klassischen Finanzgeschäft würden diejenigen, die das zu verantworten haben, angeklagt. Aber es gibt keine Regeln, die das bestrafen.