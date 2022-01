Neue Krypto-Steuer ab März 2022: Was sich für Anleger ändert

Am 1. März 2022 sollen die neuen Bestimmungen für Besitzer*innen von Kryptowährung in Kraft treten. Welche Änderungen sie bringen, ist seit dem kürzlich veröffentlichten Gesetzesentwurf und der Regierungsvorlage durch das Bundesfinanzministerium (BMF) weitgehend geklärt. Was ändert sich kommendes Jahr? Wir beantworten für euch die wichtigsten Fragen.

Ab wann muss ich mein Kryptovermögen versteuern?

Grundsätzlich treten die neuen Bestimmungen ab 1. März 2022 in Kraft. Bitcoin und Co. werden ab diesem Datum mit herkömmlichen Finanzprodukten wie Aktien und Derivaten rechtlich in einen Topf geworfen. Das bedeutet: Wer einen Gewinn realisiert, sprich seine Kryptowährung gegen ein gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel wie den Euro tauscht oder Waren damit kauft, muss diese mit einem Steuersatz von 27,5 Prozent versteuern.

Aber Achtung: Das Gesetz gilt rückwirkend auch für bereits bestehendes Kryptobestände, also solche, die nach dem 28. Februar 2021 angelegt wurden. Wer also im Sommer 2021 in Bitcoin oder Altcoins investiert hat, muss die Kursgewinne ebenso mit 27,5 Prozent versteuern. Alles, was vor dem 28. Februar 2021 angeschafft wurde, fällt unter die alten Regelungen. Die besagten, dass Gewinne mit 55 Prozent Einkommenssteuer abgegolten werden müssen. Ab einem Jahr waren sie allerdings komplett steuerfrei.