Ukraine bittet um Spenden in Kryptowährung

Mehrere offizielle Stellen der Ukraine zeigen Adressen für Spenden in Bitcoin, Ether und USDT.

Im Krieg gegen die von Wladimir Putin gesteuerte russische Armee wendet sich die Ukraine mit der Bitte um Geldspenden nun an die Krypto-Szene. Über den offiziellen Twitter-Kanal der Ukraine wurde die Botschaft verbreitet, dass man Spenden in Bitcoin, Ethereum und USDT annehme. Dazu wurden Adressen genannt, auf die man die Spenden in Kryptowährung überweisen kann.