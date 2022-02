Der russische Angriff auf die Ukraine lässt die Kurse der Kryptowährungen in den Keller fallen.

Schon seit Tagen zeigen die Kurse der Kryptowährungen recht steil nach unten. In der Nacht auf heute Donnerstag sind Bitcoin, Ethereum und andere digitale Währungen aber regelrecht abgesackt.

Am Mittwoch kratzte Bitcoin noch an der 39.000-Dollar-Marke. 24 Stunden später steht der Bitcoin-Kurs bei 34.500 Dollar. Das ist ein Verlust von mehr als 11 Prozent an nur einem Tag. Gegenüber seinem Allzeit-Höchststand im November mit rund 67.500 Dollar hat Bitcoin somit fast die Hälfte seines Wertes verloren.