Kryptobörse Binance unter Druck, mit "tiefgreifenden Auswirkungen"

Die weltgrößte Kryptobörse Binance darf vorerst keine neuen Coins ihrer an den Dollarkurs gekoppelten Digitalwährung Binance USD ausgeben. Die zuständige US-Behörde New York Department of Financial Services (NYDFS) habe dies angeordnet.

Das teilte Binance-Chef Changpeng Zhao am Montag über Twitter mit. Die Ausgabe und den Umtausch dieses Stablecoins übernahm bisher der in New York ansässige Dienstleister Paxos.