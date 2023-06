Das plant Spotify mit seinem neuen "Supremium"-Abo

Mit dem Produkt will Spotify vor allem seine Aktionär*innen zufriedenstellen. Denn der Wettbewerb am Streaming-Markt ist hart.

Spotify plant laut Bloomberg ein teureres Abo, mit dem man auch High-Fidelity-Audio anhören kann. Das neue Produkt soll außerdem die Einnahmen steigern und so Investor*innen besänftigen, die eine Preiserhöhung vom Musik-Streamer fordern.

Spotify Supremium

Intern wird das neue Produkt als "Supremium" bezeichnet. Ob sich dieser Name schlussendlich durchsetzen wird, ist nicht bekannt. Der teuerste Spotify-Tarif wird wahrscheinlich ein HiFi-Feature bieten, an dem das Unternehmen seit 2021 arbeitet. Konkurrenten wie Apple Music und Amazon Music bieten die hohe Musikqualität bereits als Teil ihrer Standardtarife an, bei Spotify will man hingegen Geld dafür verlangen.

➤ Mehr lesen: Ihr hasst die neue Spotify-App? Hier sind die besten Alternativen

Das neue Angebot soll noch in diesem Jahr in Märkten "außerhalb der USA" angeboten werden. Wie viel das neue Abo kosten soll, ist unklar. Gerüchten über eine "Platinum"-Option aus dem Vorjahr zufolge seien mehrere Preise möglich - von 14,99 Dollar über 19,99 Dollar bis hin zu 24,99 Dollar. Der Streaming-Markt ist allerdings hart umkämpft, weshalb große Preissprünge eher unwahrscheinlich sind.

Auch beim bestehenden Premium-Tarif (Kostenpunkt derzeit: 9,99 Dollar/Monat) soll es Änderungen geben. So will man sich stärker auf Hörbücher konzentrieren. Premium-Abonnent*innen erhalten etwa monatlich einige Stunden oder Hörbuchtitel kostenlos - mit der Option, mehr zuzukaufen. Laut Bloomberg soll die Funktion im Oktober in den USA starten. Danach könnte das Feature weltweit ausgerollt werden.

Spotify-Aktie im Höhenflug

Diese Änderungen sollen ausreichen, um das Interesse an der Spotify-Aktie aufrechtzuerhalten. Diese hat ihren Wert in diesem Jahr auf knapp 160 Dollar pro Aktie verdoppelt, trotz hartem Wettbewerb durch die Dienste von Apple und Amazon. Die beiden Mitbewerber erhöhten ihre Tarife in den USA im vergangenen Jahr auf 10,99 Dollar pro Monat, der Preis für Spotify blieb unverändert bei 9,99 Dollar.

➤ Mehr lesen: Spotify zahlte 200 Millionen Dollar für Podcast von Joe Rogan

Spotify-CEO Daniel Ek sagte in einer Telefonkonferenz Anfang des Jahres, dass das Unternehmen Preisänderungen mit dem Wunsch nach mehr Abonnent*innen in Einklang bringen müsse. Im Jahr 2022 erhöhte das Unternehmen die Preise in mehr als 40 Märkten. In Österreich stiegen die Preise für Spotify Duo im Vorjahr etwa um einen Euro auf 13,99 Euro, das Family-Abo wurde 2 Euro teurer (insgesamt 16,99 Euro). Das Premium-Abo für 9,99 Euro blieb unverändert.

Unternehmen mit Sparplan

Das Unternehmen hat in diesem Jahr auch die Ausgaben gesenkt, um schwarze Zahlen zu schreiben. Im Jänner wurden 6 Prozent der Spotify-Mitarbeiter*innen entlassen, Anfang Juni wurde der Personalstand um weitere 2 Prozent reduziert. Außerdem lies Spotify hochkarätige Podcast-Verträge auslaufen und versucht, einige Etagen in seinem Büro in New York unterzuvermieten.