Was Musikstreaming in HiFi-Qualität bringt

Laut Dominik Hofer vom Audiogeräte-Hersteller Pro-Ject Audio Systems ist zunächst ein geschultes Gehör wesentlich. „Wer Unterschiede hören will, muss sehr genau hören und die Musik auf unterschiedliche Elemente wie die Stereobreite bei den Gitarren analysieren. Für Menschen, die Musik in der U-Bahn oder zu Hause nebenbei hören, wird HD-Musik aber weniger interessant sein“, sagt er zur futurezone.

Musikstreaming-Dienste bieten zunehmend Songs in hochauflösender Qualität an. Während Tidal HiRes-Audio schon länger ausliefert, ziehen nun auch Apple Music , Amazon und wohl bald auch Spotify nach. Vergleichbar ist die HD-Musik mit einer höheren Videoauflösung, die mehr Pixel und somit ein detailreicheres Bild bietet. Bei HD-Musik hingegen ist die Samplerate höher.

Daneben spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Hofer vergleicht die Verbesserung der Klangqualität mit einem Formel-1-Qualifying, bei dem hundertstel Sekunden zwischen den Fahrern liegen. Den Unterschied mache erst das Zusammenspiel von Fahrer, Auto, Team und Mechaniker aus. „Ähnlich ist es in der Kette der Musikwiedergabe. Wenn man die Quelle so gut wie möglich in der Qualität hinbekommt, stellt das erst die Weichen für die nachfolgende Ausstattung, wie Verstärker oder Lautsprecher.“

Grenzen am Handy

Wichtig sei, die Musik 1 zu 1 auf die Lautsprecher zu übertragen. Üblicherweise sei die Software aus Kompatibilitätsgründen aber nicht standardmäßig darauf ausgelegt. Streaming-Dienste würden primär am Handy genutzt, die Verwertung der HD-Musik sei auf den Geräten aber schwieriger: „Das Handy arbeitet meist mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz. Amazon Music bietet eine Samplerate von 44,1 bis 192 kHz.“ Man müsse daher spezielle Zusatz-Apps installieren, um die HiRes-Abtastraten zu erreichen. „Selbst dann ist man am Handy wahrscheinlich durch die Hardware limitiert, die diese hohe Abtastfrequenz auch nicht unterstützt“, sagt er. Ein ähnliches Problem ergibt sich beim Abspielen am PC.