Apple Music könnte Hi-Fi-Streaming oder Surround-Sound erhalten

Im Menü von Apple Music ist eine Ankündigung aufgetaucht, die Musikliebhaber*innen die Ohren spitzen lässt. "Get ready. Music is about to change forever", heißt es da. Eine Video-Animation zeigt ein rotierendes Apple-Music-Logo. Laut The Verge wird nun darüber spekuliert, ob Apple Music eine Lossless-Option erhält oder Apple Dolby Surround Sound auf spezieller Hardware erzeugen will.