Ihr hasst die neue Spotify-App? Hier sind die besten Alternativen

Der neueste Aufreger ist die Neugestaltung der Startseite, die sich stark an TikTok anlehnt und im Internet fast ausschließlich negative Reaktionen hervorruft. Für viele ist das ein Grund mehr, zu einem anderen Dienst zu wechseln.

Und auch die Weiterentwicklung der App wird alles andere als positiv gesehen. High-Res-Audio ist trotz großer Ankündigung im Februar 2021 bis heute nicht erschienen und auch die Design-Entscheidungen in der App scheinen mittlerweile zu oft an den Nutzer*innen vorbei getroffen zu werden.

Apple Music

Hauptkonkurrent von Spotify ist Apple Music. Während sich andere Dienste lange Zeit um die Gunst von Spotify-Gegner*innen bemüht haben, ist es vor allem Apple Music, das den Großteil der Abonnent*innen einsammeln konnte. Seit Juni 2015 verfügbar konnte der als Beats Music zugekaufte Dienst von Apple seine Zahlen konstant steigern. Der Großteil stammt dabei sicherlich aus dem Apple-Lager selbst, macht Apple Music doch vor allem für all jene Sinn, die bereits fest im Ökosystem des Konzerns verankert sind.

Die Oberfläche darf getrost als klassisch bezeichnet werden. Apple stellt über 5 Reiter vor allem ausgewählte Inhalte in den Vordergrund. Die Startseite läuft unter dem Titel „Jetzt hören“ und hält für uns vom Favoriten-Mix bis zu verschiedenen empfohlenen Sendern alles bereit, was uns laut künstlicher Intelligenz gefallen könnte. Der Player selbst hält einige Features für uns bereit. So können wir uns beispielsweise Lyrics einblenden lassen oder Songs mit dem Karaoke-Feature mitsingen.

Wo Apple nicht mithalten kann, ist der Handoff. Während Spotify mit Spotify Connect ein Plattform- und geräteübergreifendes System im Einsatz hat, das quasi immer funktioniert, können wir nicht einmal innerhalb des Apple-Ökosystems Songs nahtlos übergeben. Beim Thema Auswahl gibt dafür weniger zu kritisieren. Mehr als 100 Millionen Songs hält Apple für seine Abonnent*innen bereit.

Kostenlos enthalten ist dabei auch eine High-Res-Qualitätsstufe, die unsere Hörerfahrung in Kombination mit dem richtigen Equipment noch eine Stufe höher bringen soll. Eine kostenlose, werbegestützte Variante gibt es nicht. Stattdessen gibt es ein Voice-Abo um 4,99 Euro für Homepod-Nutzer*innen sowie ein Abo für Studierende um 5,99 Euro pro Monat. Der Einzelpreis beläuft sich auf 10,99 Euro und das Familien-Abo für insgesamt 6 Personen auf 16,99 Euro.

Apple Music ist für iOS und Android erhältlich.