"Man erreicht das analoge Signal nie ganz"

"Die analoge Qualität ist nach wie vor unübertroffen", sagt Heinz Lichtenegger . Der Niederösterreicher ist mit seinem in Wilfersdorf bei Mistelbach ansässigen HiFi-Unternehmen Pro-Ject Audio Systems zum Weltmarktführer bei Plattenspielern aufgestiegen. Er hat also allen Grund, den Vinylklang zu loben. Spricht man etwas länger mit ihm, merkt man aber bald, dass dahinter mehr steckt als nur Geschäftssinn. Guter Klang ist ihm ein echtes Anliegen.

Inzwischen ist viel passiert. Die CD wurde zunächst von Downloads in Bedrängnis gebracht und später vom Streaming überholt. Vinyl ist immer noch da und verzeichnete in den vergangenen Jahren wieder satte Zuwachsraten. Zuletzt betrug der Marktanteil in Österreich knapp 6 Prozent. Dominiert wird der Musikmarkt vom Streaming, das mit einem Marktanteil von 80 Prozent das mit Abstand beliebteste Musikformat in Österreich ist.

Wie hat das Streaming das Musikhören verändert?

Streaming erlaube zwar einen irrsinnigen Zugriff auf Musik, man höre sie aber nicht mehr wirklich an. Alles laufe nur noch im Hintergrund. Das spiegle sich auch in den Produktionen wider, meint Lichtenegger: "In den ersten 20 Sekunden spielt sich alles ab. Ich kenne aber viele Songs, die erst nach 2 Minuten richtig spannend werden. Am Handy hat man da schon lange weiter gedrückt."

Als er sein Unternehmen vor mittlerweile mehr als 30 Jahren gegründet habe, sei es ihm nicht nur um analoge Plattenspieler, sondern auch um das bewusste Musikhören gegangen. "Ich kann mich hinsetzen und mir die Musik reinsaugen. Das macht so viel Energie. Das will ich weitervermitteln." Auch mit Streaming könne man bewusst Musik hören. Man tue es aber weniger. Schon gar nicht, wenn der Lautsprecher nur mono könne.

„Wir sind wieder Mono“

Und das sei immer häufiger der Fall, wie der Pro-Ject-Gründer meint. Denn mit US-Herstellern wie Sonos oder Bose, die den Markt mit ihren von digitalen Signalprozessoren (DSP) gesteuerten Lautsprechern überschwemmten, setzten sich zunehmend Mono-Geräte durch. "Wir sind wieder Mono", sagt Lichtenegger und will das erst einmal einsickern lassen.

Daran würden auch Soundbars nichts ändern, die zwar nominell Stereo-Sound ausgeben könnten, die Stereo-Separation könne sich wegen der geringen Abstände der einzelnen Lautsprecher aber gar nicht einstellen.

Guter Klang mit digitalen Geräten

Aber auch mit digitalen Geräten lasse sich ein guter Klang erzielen, räumt Lichtenegger ein. Mit hochauflösenden Streams (24 bit, 192 Khz), die den Masteraufnahmen entsprechen und von immer mehr Diensten angeboten werden, komme man dem analogen Signal schon näher. Nachsatz: "Man erreicht es aber nie ganz."