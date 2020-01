Streitfrage Vinyl-Klang: "Industrie hat uns für dumm verkauft"

Dazu komme, dass eine Platte physikalisch bedingt hörbar anders klinge als ein digitales Wiedergabemedium. „Durch das mechanische Kratzen der Nadel an den Wänden des Vinyls entstehen diverse Geräusche und Oberwellen, die einen Klang erzeugen, der von vielen als warm und angenehm empfunden wird“, erklärt Brandenburg. Wer eine möglichst neutrale und der Originalquelle nahekommende Aufnahme hören wolle, komme um digitale Musik allerdings nicht herum, widerspricht der Wissenschaftler vielen Plattenenthusiasten, die auf analoge Aufnahme und Wiedergabe schwören.

"Neutrale" Wiedergabe

Diese Aussage lässt Pro-Ject-Geschäftsführer Lichtenegger nicht gelten: „Es gibt keine neutrale Wiedergabe, zumal diese von so vielen Faktoren wie dem Raum und der Aufnahme abhängig ist. Ob etwas besser oder schlechter klingt, ist wissenschaftlich nicht objektiv feststellbar. Sonst würden nicht zwei der traditionsreichsten Lautsprecherhersteller, Klipsch und Bose, in ihren theoretischen Abhandlungen völlig konträre Meinungen vertreten, was den perfekten Sound ausmacht.“

Als mögliche Gefahr für audiophile Vinyl-Käufer sieht Lichtenegger neben Billig-Plattenspielern vor allem schludrig produzierte LPs: „Ein Rolling-Stones-Album, das lieblos von einem digitalen Master und grottenschlecht gepresst wird und dann vom Hörer auch noch auf einem billigen Plastikbomber abgespielt wird – das kann nicht gut klingen. Wenn einer das hört, wird er natürlich sagen, die Analog-Verfechter haben einen Schuss.“