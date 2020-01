Vinyl schlägt CD: Warum jeder wieder Platten kauft

Zu jenen, die sich von den digitalen Musikrevolutionen von CD über MP3 bis zum Streaming nicht beirren ließen, zählen Doris und Werner („Shorty“) Schartmüller. Vor ziemlich genau 30 Jahren in Wien gegründet, steht ihr kleiner Plattenladen Rave Up im 6. Wiener Gemeindebezirk unbeeindruckt von den Zeichen der Zeit, während pompöse Verkaufstempel wie der Virgin Megastore an der nahegelegenen Mariahilfer Straße längst Geschichte sind.

50 Jahre Plattensammeln

„Wir haben immer gesagt, dass Vinyl das einzige ist, das Bestand hat. Anders als eine CD ist eine Platte ja praktisch unzerstörbar und von der Qualität her einfach das hochwertigere und edlere Produkt. Selbst Kratzer sind meist nur oberflächlich“, sagt Doris Schartmüller zur futurezone. „Allein das Auflegen, dass man so etwas in der Hand hat, die wunderschönen Cover zum Aufklappen und auch das Knistern. Das schafft eine ganz besondere Atmosphäre.“ Dass man von Anfang an ganz auf die Schallplatte setzte, habe sich bewährt.

„Ich hab immer an Vinyl geglaubt. Andere konnten das nicht und sind auf CD umgestiegen und mussten dann ihr Geschäft zumachen. Bei uns hingegen ist die Klientel über all die Jahre geblieben. Heute schicken sie uns ihre Kinder“, erzählt Werner Schartmüller schmunzelnd. Die eigene Sammlung von über 14.000 Platten hat Werner mittlerweile um 6.000 Stück reduziert: „Ich hatte ja alles doppelt und dreifach und spiele in Wahrheit eh immer nur das Gleiche.“

Mit dem Plattensammeln fing er 1968 an. „Das Geld dafür bekam ich anfangs von meiner Oma fürs Rasenmähen, obwohl meine Mutter immer meinte ,Kauf ihm das nicht, sonst wird er rauschgiftsüchtig!’“ Zugute kam dem kleinen Geschäft sicher auch der Fokus auf Musik abseits des Massenmarkts in den Bereichen Soul, Funk, Punk und Indie sowie die persönliche Betreuung von Kunden, aber auch der lokalen Musikszene, die dem Rave Up über die Jahre hinweg eng verbunden blieb.