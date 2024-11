Knapp vor 100.000 Dollar: Bitcoin weiter auf Rekordjagd

Die Party hält an: Bitcoin bricht immer neue Rekorde und steht erstmals kurz vor der 100.000 Dollar. Am frühen Dienstagmorgen notierte die Kryptowährung bei 97.800 Dollar, was abermals ein neues Allzeithoch darstellt. Seit der US-Wahl am 5. November hat Bitcoin um mehr als 46 Prozent zugelegt.

"Entscheidender Katalysator für die Rally ist und bleibt die Aussicht auf ein kryptofreundliches US-Staatsoberhaupt und die damit im Zusammenhang stehende Hoffnung auf eine Lockerung der regulatorischen Daumenschrauben im kommenden Jahr", sagt Timo Emden vom Analysehaus Emden.

