"Beim digitalen Banking haben wir erst an der Oberfläche gekratzt"

"Wir haben gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt, was möglich ist – in den kommenden Jahren gibt es noch viel mehr zu erreichen." Mit diesen Worten eröffnete Maurizio Poletto die diesjährige " George UX Conf ".

Chris Crespo, Head of Content and Chief Editor des Nordic Fintech Magazine

Komplexe Themen vereinfachen

Ein zentrales Thema bei der diesjährigen George UX Conf war die Herausforderung, kundenfreundliche Nutzungserlebnisse in einer komplexen Branche zu gestalten. "Es beginnt alles mit der Sprache - Finanzjargon und komplexe Begriffe machen die Dinge so schwer verständlich, dass sie am Ende nur einigen wenigen Insidern vorbehalten sind", sagte Chris Crespo, Head of Content and Chief Editor des Nordic Fintech Magazine.

Es gehe daher nicht nur um das Visuelle, so Poletto von der Erste Group: "Die Sprache ist sehr wichtig. Wir können jetzt personalisierte Nutzererfahrungen schaffen, die die Kundensprache sprechen." Er unterstrich die Bedeutung, Kundinnen und Kunden entsprechend zu informieren und zu befähigen, um ihnen damit persönlich relevante Investitionsmöglichkeiten zugänglicher machen zu können.

Designerinnen und Designer fungieren als Übersetzer und würden die Komplexität der Finanzen in ein benutzerfreundlicheres und verständlicheres Format umwandeln, sagten Sara Calls Clavera, UX Design Lead bei N26, und Mica Sorge, Senior Product Designer bei N26. Ein erster Schritt dabei bestehe darin, den Investitionsbereich in der App zu vereinfachen und freundlicher zu gestalten.

