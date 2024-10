Zahlungsverkehrsexperte Ertan Piskin erklärt, was beim ersten Kinder- und Jugendkonto zu beachten ist.

Bevor Kinder dann ein eigenes Bankkonto erhalten, sollte man sie mit der digitalen Welt des Geldes vertraut machen. Meistens sehen die Kleinen ohnehin, wie Erwachsene bargeldlos mit dem Handy bezahlen , die Debitkarte für Online-Shopping nutzen oder eine Überweisung am Smartphone durchführen.

Wichtig sei, dass Kinder zunächst mit Bargeld in Berührung kommen. "Der Vorteil: Sie können es angreifen, sehen, dass es durch Einkäufe weniger wird. Dadurch lernen sie, einen ersten Überblick zu bekommen", sagt Piskin.

Die Entscheidung dafür liegt natürlich bei den Erziehungsberechtigten. Wie man Kinder sinnvoll an das Thema heranführen kann und was beim ersten eigenen Konto zu beachten ist, erklärt Ertan Piskin, Zahlungsverkehrsexperte der Erste Bank.

Kinder sind meist bereits im Vorschulalter mit einem Tablet vertraut. In der Volksschulzeit bekommen viele ihr erstes eigenes Handy. Eltern stellen sich dann bald die Frage: Ab wann brauchen Kinder ein eigenes Bankkonto ?

Das erste eigene Konto

Entscheiden sich die Eltern, ihrem Kind ein eigenes Bankkonto zu organisieren, bieten sich Jugendkonten an. Die Erste Bank und Sparkassen bieten etwa mit dem spark7-Konto ein kostenloses Konto für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren.

Darin inkludiert ist unter anderem eine NFC-fähige Debitkarte, mit der man auch in Online-Shops einkaufen kann. Apple Pay und Google Pay am Smartphone sind ebenso verfügbar wie Internetbanking in der George-App.

Eltern haben Einblick

"Vor dem 14. Geburtstag des Kindes ist die Eröffnung eines Jugendkontos mit Debitkarte nur mit gesetzlicher Vertretung möglich. Diese ist auch verfügungsberechtigt und kann etwa ein Limit zum Abheben von Bargeld bestimmen", erklärt Piskin.

Daher haben Erziehungsberechtigte meist auch bis zum 18. Geburtstag des Kindes einen Zugriff auf das Jugendkonto. Danach wird diese Zeichnungsberechtigung automatisch gelöscht.