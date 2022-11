"Mit Quantencomputern können wir die Zukunft voraussagen"

Quantencomputer sind nicht nur für die Forschung ein Meilenstein. Sie könnten in Zukunft auch viele neue Möglichkeiten für Banken bieten. Um herauszufinden, welches Potenzial die Technologie birgt, haben die Erste Group und IBM eine Zusammenarbeit im Rahmen des IBM Quantum Accelerator gestartet. In den kommenden Jahren soll ein Team der Erste Digital erforschen, wie die Erste Bank Quantencomputer etwa für Risikomanagement oder Betrugserkennung einsetzen kann.

„Für uns ist es ein Privileg, mit Quantencomputern arbeiten zu können. Wir haben verdiente Physiker*innen und Informatiker*innen ausgewählt, die auch das notwendige Wissen mitbringen“, erklärt Dietmar Böckmann, CEO der Erste Digital der futurezone. Diese 6 Personen werden nach der intensiven Schulung im Umgang mit Quantencomputern Forschungsarbeit betreiben.

Ihre Aufgabe ist es, neue Anwendungsfälle zu erarbeiten. „Die Zusammenarbeit startet zu einem Zeitpunkt, zu dem Quantencomputing sehr real ist. Es wird aber noch das ein oder andere Jahr zur konkreten Anwendung vergehen“, bestätigt auch Marco Porak, General Manager IBM Österreich.

Risikosimulationen

Auch wenn die gemeinsame Arbeit erst beginnt, gibt es bestimmte Gebiete, für die sich der Einsatz von Quantencomputern besonders gut eignet. Sie haben gegenüber regulären Computern das Potential, komplexe Simulationen innerhalb kürzester Zeit durchführen zu können, die kein Supercomputer der Welt schafft. Deshalb eignet er sich besonders gut für Risikomodellierungen, so Böckmann: „Wir werden die Möglichkeit haben, komplexe Systeme zu simulieren und zu einem gewissen Grad auch die Zukunft vorauszusagen“.

So könnten Quantencomputer etwa Monte-Carlo-Simulationen revolutionieren. Mit dieser Art der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden alle möglichen Resultate von Ereignissen prognostiziert. Im Bankwesen sind das etwa Portfolioverluste. Dabei wird eine große Zahl zufälliger potenzieller Entwicklungen simuliert, die zu Verlusten oder auch Gewinnen führen könnten. Desto häufiger man den Vorgang wiederholt, desto deutlicher zeichnet sich ab, was in der Zukunft passieren wird.

Aktuell werden mit klassischen Computern alle möglichen Kombinationen an Paramenterwerten berechnet. Ein Quantencomputer könnte aber in kürzester Zeit so viele Möglichkeiten simulieren, dass das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zukunft prognostiziert.