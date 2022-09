Wie Design die Finanzbranche verändert

Am 10. Oktober wird sich am Erste Campus in Wien alles darum drehen, wie UX-Design die Zukunft der Finanzdienstleistungen beeinflusst. An diesem Tag lädt die Erste Group zur "George UX Conference" unter dem Titel "Shaping Finances by Design".

Mit der Design-Konferenz soll in erster Linie der Austausch von Design-Expert*innen in der Finanzindustrie gefördert werden, heißt es von der Erste Group gegenüber der futurezone.