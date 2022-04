"Man muss Bankkunden dazu bewegen, etwas zu tun"

George, die Online-Banking-App der Erste Bank, zählt zu den beliebtesten ihrer Art. Vor knapp 10 Jahren wurde die erste Zeile Code dafür geschrieben. Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war Maurizio Poletto. Als Managing Director von George Labs leitete Poletto das erste hausinterne "Fintech" der Erste Group. Anfang 2021 wurde er in den Aufsichtsrat der Bank geholt und zum Chief Platform Officer ernannt. Der Italiener sieht damit bestätigt, dass George langfristig die Schnittstelle im Austausch von Kund*innen und Bank sein wird. Wir haben mit Maurizio Poletto über die Zukunft der Plattform gesprochen.

futurezone: George wurde 2015 gestartet und wird nun in 6 Ländern verwendet. Was hat sich dadurch für Kund*innen verändert?

Maurizio Poletto: Wir haben 8 Millionen Kunden in diesen 6 Ländern. Mobiles Banking ist ein großer Trend, es wächst doppelt so stark wie Online-Banking am Desktop. Auf Mobilgeräten haben wir im Schnitt 25 Interaktionen pro Monat, das ist mehr als doppelt so viel wie am Computer. Das Smartphone hast du immer bei dir, Zahlungen damit durchzuführen ist sehr einfach geworden.

Gibt es auch Leute, die dem Mobilen Banking gegenüber skeptisch eingestellt sind?

Die gibt es natürlich und die sehen das so: Ihr Computer steht zuhause, den kann man nicht so leicht stehlen. Mein Mobiltelefon kann mir dagegen jemand wegnehmen. Das Sicherheitslevel ist zwar das gleiche, aber die Leute haben den Eindruck, dass ihr Geld im Handy ist - was natürlich nicht stimmt.

Echtzeitüberweisungen sind eine praktische Neuheit für viele Nutzer*innen, die aber noch nicht überall verfügbar ist. Wie schnell springen Banken auf diesen Zug auf?

Echtzeitüberweisungen sind großartig. Man kann sofort Geld an jemanden schicken und die andere Person erhält es in Sekundenschnelle. Ich nutze die Funktion beispielsweise jeden Sonntag, um meinen Anteil für die Platzgebühr an meinen Tennispartner zu überweisen. Bislang bieten noch nicht alle Banken die Möglichkeit, diese Sofortüberweisungen auch zu empfangen. Das ist aber eine Frage der Zeit. Irgendwann denke ich, wird das der neue Standard.

Über George kann man auch Wertpapiere handeln. Es gibt viele andere Apps, die Gratis-Depots und sehr geringe Bearbeitungsgebühren anbieten. Wie kann George da mithalten?

Das kurzfristige Traden steht bei uns nicht im Mittelpunkt, sondern es geht uns um langfristige Vorsorge. Und da hat man mit George immer sein gesamtes Finanzleben im Blick - Konten, Depot, alles. Wir bieten mit George ein Rundumpaket mit sehr gutem Service. Man kann sich über das Marktdatenportal alle Informationen holen, auch die Wertpapier-KESt wird automatisch abgeführt. Es ist denkbar einfach.

Der Wertpapierhandel liegt wohl auch im Trend, weil sich Sparen nicht auszahlt. Welche Zukunft hat Sparen überhaupt noch?

Immer wenn es eine Kreise gibt, geben die Menschen weniger aus. In allen unseren Märkten haben wir in der Corona-Zeit einen Anstieg der Einlagen gesehen, das sind viele Milliarden Euro auf Spar- oder Girokonten. Aber: Die Inflation ist hoch, die Zinsen niedrig. Unser Job ist es, den Menschen zu erklären, wie sie ihre Liquidität sinnvoll managen können. Da kann George auch einen Beitrag leisten. Mit George kann man ja auch Rundungssparen, also bezahlte Beträge automatisch aufrunden und das geht dann entweder auf ein Sparbuch oder in einen Fondssparplan. Je nachdem, wie die persönliche, finanzielle Situation ist.