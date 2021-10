Erste Bank: "Google Pay wird kommen"

Mit dem Apple-Bezahldienst Apple Pay war die Erste Bank Vorreiter in Österreich. Bei Google Pay lässt man sich Zeit. Es gebe noch Diskussionen, einige Details seien noch offen, auch Sicherheitsaspekte müssten noch geprüft werden, sagte Erste-Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien. Konkreten Zeitpunkt wollte sie noch keinen nennen, Google Pay werde aber bei der Erste Bank kommen: "Wir arbeiten daran."

Kontaktloses Zahlen mit Karte oder Handy verzeichnete während der Corona-Krise in Österreich jedenfalls starke Zuwächse. 42 Prozent der Österreicher*innen bezahlen im Vergleich zu vor der Krise häufiger kontaktlos, ergab eine Studie des Marktforschungsinstituts IMAS zum "Banking in Zeiten von Corona" im Auftrag der Erste Bank. Dazu habe auch die Erhöhung des Limits bei Zahlungen ohne PIN-Eingabe auf 50 Euro beigetragen, sagte Holzinger-Burgstaller: "Wir gehen davon aus, dass der Trend anhält."

Weniger Bankbesuche

Zurückgehen lassen hat die Corona-Pandemie hingegen die Besuche in der Bankfiliale. 31 Prozent kommen laut der IMAS-Studie weniger in die Filialen. Der Trend, dass zunehmend andere Kanäle, etwa Telefon, E-Mail oder Banking-Apps für Bankgeschäfte genutzt werden, sei auch bereits vor der Pandemie zu beobachten gewesen, sagte Holzinger-Burgstaller. Für Banken bedeute dies, dass sie ihre Leistungen kanalübergreifend anbieten müssten.



Für die Zukunft rechnete die Erste-Bank-Chefin mit einer weiteren Verschiebung in Richtung Online-Welt. Filialen werde es aber auch weiterhin geben. Auf eine Anzahl wollte sich Holzinger-Burstaller nicht festlegen: "Wir richten uns nach den Kund*innen."