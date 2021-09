Erste Bank führt virtuelle Filiale für Bankberatungen ein

Zahlscheine, Kontoauszüge, Überweisungen: Während für diese Erledigungen vor einigen Jahren noch ein Besuch einer Bankfiliale nötig war, lassen sie sich heute gemütlich von der Couch aus regeln. Die Erste Bank geht nun einen Schritt weiter. Im Rahmen eines neuartigen Beratungskonzepts können sich Kund*innen von Zuhause aus persönlich mit einer Beraterin oder einem Berater unterhalten. Besonders in Pandemiezeiten eine begrüßenswerte Entwicklung: Aus einer Erhebung der Statistik Austria geht hervor, dass insbesondere Online-Videoanrufe signifikant gestiegen sind. Anfang 2020 haben rund 60 Prozent der 16- bis 74-jährigen Österreicher*innen über Internet telefoniert.

Was Kund*innen der Erste Bank im neuen Remote-Beratungszentrum erwartet, ist neben ihrem persönlichen Betreuer viel Holz, viel Grün und ein helles Ambiente. „Es ist alles so gebaut, wie in den Filialen“, sagt Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank gegenüber der futurezone. Von der Anlageberatung bis zum Wohnbaukredit – Kund*innen können alle Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, wie sie es von einer stationären Filiale kennen.