Android-Handys werden zur Bankomatkasse

Nicht zuletzt durch Corona boomt das kontaktlose Zahlen auch im bargeldverliebten Österreich. Eine Umfrage vergangenen Herbst zeigte, dass 38 Prozent der Menschen häufiger kontaktlos zahlen. Mehr als jeder Dritte gab an, seit Ausbruch der Pandemie seltener Bargeld zu verwenden . Das deckt sich auch mit den Bargeldbehebungen an Bankomaten. „Das Verhältnis 'Bargeld abheben' vs. 'eine Kartenzahlung tätigen' hat sich komplett umgedreht und liegt nun beim Faktor 4 zu 6“, erklärt Ertan Piskin, Zahlungsexperte der Erste Bank.

„GP tom ist weitaus günstiger und einfacher, als alles vergleichbare, was bisher am Markt verfügbar ist. Da nur ein Handy und die App notwendig ist, entfällt auch die Administration eines Zusatzgeräts mit Services und Geräteupdates“, erklärt Piskin im Gespräch mit der futurezone. Auch ein Drucker wird nicht benötigt, die Rechnung kann einfach per SMS oder E-Mail an den Kunden weitergeleitet werden. Will man den Beleg doch drucken, kann sich die App per Bluetooth mit dem Drucker verbinden. Auch die Anbindung an Kassensysteme ist möglich.

Funktioniert wie herkömmliches Terminal

Für Kunden ist die Nutzung des Smartphone-Terminals selbsterklärend. Sie können wie bei herkömmlichen Terminals mit ihrer physischen Debit- oder Kreditkarte zahlen. Auch mobile Lösungen wie Apple Pay oder am Android-Smartphone hinterlegte Karten funktionieren wie gewohnt. Falls man einen PIN zur Bestätigung eingeben muss, erfolgt dies auf dem Smartphone des Verkäufers. Da die PIN-Tastatur ständig ihr Layout wechselt, kann der Verkäufer die eingegebene Zahlenfolge auch durch zurückbleibende Fingerabdrücke im Nachhinein nicht erraten.