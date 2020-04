Corona-Krise: Bargeldloses Bezahlen soll Geschäfte retten

Die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Lockdowns lassen sich in ihrer ganzen Tragweite noch gar nicht abschätzen. Klar ist: Gerade kleinere Händler und Geschäfte ums Eck, aber auch Restaurants treffen die Maßnahmen mit voller Wucht. Denn trotz Bedarf an ihren Produkten oder Dienstleistungen fehlt es oft an der nötigen Infrastruktur, um diese etwa per Webshop online anzubieten und Verkauf sowie Lieferung sicher und schnell bargeldlos abzuwickeln.

Überweisungen als Notlösung

Seit Ausbruch der Krise versuchen sich Geschäfte und Firmen mit improvisierten Lösungen zu behelfen. So kann mancherorts telefonisch bestellt und mittels Überweisung gezahlt werden. Geliefert wird im Normalfall allerdings erst, wenn das Geld am Konto eingegangen ist – für Anbieter verderblicher Waren wie Lebensmittel und Blumen oder wenn ein Kunde eigentlich schnell etwas benötigen würde, keine besonders zielführende Vorgangsweise.

Mit einer neuen Bezahllösung namens „Push Payment“ wollen Erste Bank und Sparkassen Firmen nun durch die Krise helfen. Diese ermöglicht es Händlern, Online-Zahlungen zu akzeptieren, selbst wenn sie keinen Webshop mit integriertem Zahlungssystem haben. Nach einer Bestellung generiert der Händler einen Zahlungslink, den er per WhatsApp, SMS oder E-Mail an den Kunden schicken kann. Klickt man diesen an, öffnet sich ein Bezahlfenster, über das der Betrag wie beim Online-Shopping mit Debit- oder Kreditkarte beglichen wird.