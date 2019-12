Erste Bank: "Kein Fintech skaliert so schnell wie wir"

futurezone: Hat die klassische Bank mit Filialen im digitalen Zeitalter ausgedient?

Peter Bosek: Nein. Für einfache Geldgeschäfte wie Überweisungen oder Kontoabfragen brauchen viele heute keine Filiale mehr. Sie erledigen das online bzw. am Handy. Aber ein Immobilienkredit oder eine umfassende Vorsorgestrategie braucht gute Beratung, wo sich jemand Zeit nimmt, zuhört und die richtigen Lösungen sucht. Und das ist unser großer Vorteil – dass wir eben alles anbieten können. Kunden können wählen, was für sie in welcher Situation am besten passt.

Wie viel Innovation und Experimentierfreudigkeit darf man sich als Bank erlauben? Auf welche Errungenschaften sind Sie besonders stolz?

Eine der größten Erfolge war mit Sicherheit unser Online-Banking George. Hier haben wir nicht nur in Österreich, sondern auch international neue Maßstäbe gesetzt. Seit dem Launch 2015 haben wir expandiert, George läuft mittlerweile in 4 Ländern und wird von über fünf Millionen Menschen genutzt. Ich kenne kein Fintech, das in dem Bereich schneller skalieren konnte. Auch Apple Pay, mit dem wir als erste große Bank in Österreich gestartet sind, war heuer ein echtes Highlight. Mit dieser Kombination zählen wir zur Spitze in Zentral- und Osteuropa.

Welche neuen Funktionen dürfen sich Kunden bei George noch erwarten?

Die Plattform wird ständig ausgebaut. Erst vor kurzem haben wir mit dem Invest Manager eine Vermögensverwaltung für alle integriert. In dieser aktiv gemanagten Anlageverwaltung bekommt man einen auf seine Risikoneigung angepassten Anlagemix, den man online individualisieren kann.