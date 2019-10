200 Jahre Banking: Von Addiermaschine und Ur-Bankomat bis George

Es ist heute nur mehr schwer vorstellbar, was in den Menschen vorgegangen sein muss, als sie Anfang des 20. Jahrhunderts die erste selbstschreibende Additionsmaschine zu Gesicht bekamen. Die von William Seward Burroughs in den 1880er-Jahren erfundene Rechenmaschine hielt im Jahr 1907 in Form von vier Geräten in der Ersten österreichischen Spar-Casse Einzug und sorgte für eine Revolution im Bankenwesen.

"Urmutter des Computings"

Einzahlungen und Rückzahlungen, Hypothekardarlehen und Jahresabschlüsse konnten plötzlich maschinell verarbeitet werden und lösten so Schritt für Schritt die in feinster Kurrenthandschrift verfassten Kassajournale ab. „ Burroughs selbstschreibende Additionsmaschine war so etwas wie die Urmutter des Computing und ein Quantensprung in der Datenverarbeitung“, erklärt Norbert Bacher, Leiter Corporate Archives Erste Group, im futurezone-Interview.