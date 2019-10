So schützt sich die Erste Bank vor Cyberangriffen

Seit 2015 verfügt die Erste Bank über ein eigenes Cyber Defense Center, das in der Tochterfirma s IT Solutions Austria im 11. Wiener Gemeindebezirk angesiedelt ist. In diesem analysieren 20 Mitarbeiter täglich sieben bis acht Millionen Log-Daten innerhalb der eigenen Infrastruktur und spüren verdächtige Aktivitäten auf. Auch global gesteuerte Angriffswellen auf Bankensysteme werden hier im Idealfall frühzeitig erkannt. Vieles wird automatisiert über Analysewerkzeuge abgewickelt. Zumindest fünf bis acht Vorfälle pro Tag sind aber so auffallend, dass die Experten ihnen genauer auf den Grund gehen.

Maßgeschneiderte Malware

"Die Bedrohungsszenarien haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Angriffe auf Kunden, aber auch auf Infrastruktur finden mittlerweile sehr gezielt mit zugeschnittener Malware statt", erklärt Roland Supper, Leiter des Cyber Defense Center. Weiterhin stark verbreitet sind täuschend echt wirkende Phishing-Attacken auf Kunden mittels gefälschter Webseiten, bei denen Kunden dazu verleitet werden, Verfügernummer und Passwort einzugeben oder sich einen Bankentrojaner auf ihren Computer oder ihr Smartphone zu installieren.

Im Gegensatz zu früher seien diese Seiten mittlerweile sehr originalgetreu nachgebaut, inklusive richtiger Logos, weiterführender Links zu Hilfeseiten und Bankprodukten. Auch Rechtschreibfehler findet man bei derartigen Seiten, aber auch bei Phishing-Mails nur mehr selten. Ziel dabei: Zugangsdaten zu erschleichen, um damit an das Geld auf dem jeweiligen Konto zu kommen. Neben der Desktop-Variante seien verstärkt auch mobile User – und hier vor allem die Android-Plattform im Visier, die aktuell mehr Angriffsmöglichkeiten als Apples iOS-Betriebssystem bietet.