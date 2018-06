Peter Bosek: "George funktioniert überall in Europa"

Während N26, das erfolgreiche Fintech mit österreichischen Wurzeln, gerade stolz den Ein-Millionsten Kunden verkündete, sammelt auch die Erste Group mit ihrer Banking-Plattform George fleißig Kunden in Europa. Nach dem kürzlich erfolgten Roll-out in Tschechien und der Slowakei zählt die Plattform bereits 2,5 Millionen User. Mit dem geplanten Start in Rumänien noch in diesem Jahr soll die 3-Millionen-Grenze geknackt werden, sagt Erste-Group-Vorstand Peter Bosek im futurezone-Interview.

„Das Feedback zu George und die Nutzerzahlen in Tschechien und der Slowakei sind ausgezeichnet. Das zeigt uns: George funktioniert nicht nur in Österreich, sondern überall in Europa. Das ist einerseits nicht überraschend, weil das digitale Verhalten und die Bedürfnisse von Kunden in anderen Ländern natürlich ähnlich wie bei uns sind. Aber es freut uns trotzdem, weil unsere damalige Wette mit der Konzeption von George aufgegangen ist“, erklärt Bosek.

16 Millionen potenzielle Kunden

Erklärtes Ziel der Erste ist es, die Banking-Plattform in allen Ländern der Bankengruppe zu etablieren. Spätestens im kommenden Jahr werden Kroatien und Ungarn als George-Länder hinzukommen. Löst George das vorhandene Online-Banking in allen Erste-Group-Ländern wie in Österreich ab, werden bis zu 16 Millionen Kunden die Plattform verwenden können. „Das ist natürlich ein enormer strategischer Vorteil, den wir gegenüber jedem anderen Start-up oder Fintech haben. Schon jetzt ist George die größte länderübergreifende Banking-Plattform Europas“, sagt Bosek.