Erste Bank: App löst TAC-SMS bei Online-Überweisungen ab

Die Anmerkung mancher Sicherheits-Experten, dass mobiles Banking am Smartphone per se ein gewisses Sicherheitsrisiko bedeutet, weil alles auf einem Gerät stattfindet, lässt die Erste Bank nicht gelten. „In Wahrheit gibt es viele Sicherheitsstufen beim mobilen Banking. Die s Identity-App bringt einen zusätzlichen Sicherheitsvorteil, da sie technisch an das Smartphone und den Kunden gebunden ist. Neben der Tatsache, dass die Nutzung für Kunden bequem bleiben muss, ist das ein Höchstmaß an Sicherheit“, erklärt Postl.

Vertrauenswürdige Kontakte

Die EU-weiten Vorgaben sieht die Bank auch als Chance für neue Entwicklungen. So sieht die Richtlinie unter anderem vor, dass man als Kunde künftig vertrauenswürdige Konto-Kontakte bestimmen kann. Überweist man beispielsweise regelmäßig Geld auf ein Konto eines Familienmitglieds oder an einen Freund, ist dies in Zukunft im Online-Banking auch ohne gesonderte Zeichnung möglich.

Auch die biometrische Authentifizierung von Kunden werde laut Erste Bank künftig weiterhin eine wichtige Rolle spielen, wenn auch nicht für Transaktionen oder andere hochsensible Funktionen. „Das Problem dabei ist, dass der Fingerabdruck oder Merkmale für die Gesichtserkennung direkt am Smartphone gespeichert werden. Daher haben wir praktisch keine Möglichkeit, über unsere Systeme sicher zu stellen, dass es sich tatsächlich um den Kunden handelt“, sagt Postl.



Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Erste Bank und Sparkassen. Die redaktionelle Verantwortung obliegt allein der futurezone-Redaktion.