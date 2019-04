Aus für Maestro-Bankomatkarte: Erste Bank bringt Debit-Karte

Die Debit Mastercard könne zwar als Schritt in die Richtung interpretiert werden, dass Kunden künftig nur mehr mit einer einzigen Karte bezahlen werden. In Österreich und Deutschland sei man davon kulturell bedingt allerdings noch weit entfernt, meinte Christian Rau von Mastercard Österreich bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Wien: "Bei uns ist die Bankomatkarte Kunden näher als die Kreditkarte. Wir wollen die Kunden nicht umerziehen, sondern ihnen eine Lösung bieten, die modernen Bedürfnissen gerecht wird."

Kreditkarten bleiben als Alternative

Auch bei Erste Bank und Sparkassen glaubt man nicht, dass die Debit-Karte die Kreditkarte vollständig ersetzen wird. "Wie unsere Kundenbefragungen zeigen, wollen viele Kunden schon zur Absicherung gerne eine zweite Karte. Dazu kommt, dass Kreditkarten zusätzliche Funktionen bieten, wie das spätere Abbuchen vom Konto, aber auch zusätzliche Versicherungsleistungen und Kartenlimits", sagt Piskin.

Die Einführung der Debit Mastercard bezeichnete er als große Innovation für den E-Commerce-Markt in Österreich. Denn allein von den 2,4 Millionen Erste- und Sparkassenkunden sind 1,4 Millionen Kunden immer noch ohne Kreditkarte ausgestattet: "Durch den automatischen Austausch der Maestro-Bankomatkarten bis Ende 2020 können fast 1,5 Millionen Menschen in Österreich erstmals sicher online per Karte bezahlen."

Kunden bekommen die neuen Karten kostenlos im Zuge der ohnehin ständig stattfindenden Neuausgabe zugestellt. Wer nicht auf den Ablauf der bestehenden Karte warten will und gleich auf die Debit Mastercard umsteigen möchte, kann kostenlos eine neue Karte betragen.

Vorteile für Händler

Den Einwand, dass viele Händler schon das Bezahlen per Bankeinzug anbieten, ließ Mastercard-Österreich-Chef Rau nicht gelten. Gerade für Händler bedeute diese Form der Zahlung keine Garantie, tatsächlich zu ihrem Geld für die erbrachte Leistung oder das verkaufte Produkt zu gelangen. Kunden wiederum erhalten mit der Debit Mastercard die gleiche Sicherheit wie bei Kreditkartenzahlungen. Bei Betrugsfällen sollen Kunden nicht auf dem Schaden sitzen bleiben, versicherte Piskin.