Erste Bank begräbt die Maestro-Karte

Mastercard ist vor wenigen Wochen in die Schlagzeilen geraten, weil das Unternehmen laut einem Bloomberg-Bericht Daten von Offline-Einkäufen an Google weitergab – ein heikles Thema, wenn die neue Mastercard-Karte gleichermaßen Online- und Offlinekäufe ermöglicht. Gerald Gruber, General Manager von Mastercard Austria, beschwichtigt hier gegenüber der futurezone: Mastercard wisse in Sachen Transaktionsdaten lediglich die Kartennummer, den Händler und den abgebuchten Betrag. Die Bank kennt den Namen des Kunden, die Kartennummer und den abgebuchten Betrag. Beide wissen hingegen nicht, was der Kunde beim Händler gekauft hat.

Konkret angesprochenen auf die mutmaßliche Datenweitergabe an Google sagt Gruber zur futurezone, dass es sich dabei um aggregierte Daten handle. Diese ermöglichen Analysen darüber, ob eine Onlinekampagne im Offline-Handel Erfolg gezeigt hat, aber keinen Rückschluss auf das Einkaufsverhalten eines Individuums. Unter dem Motto „Leveraging Big Data to drive tourism revenue“ wird dies zum Beispiel explizit für die Reiseindustrie angeboten. Auch hier gebe man aber keine Transaktionsdaten weiter und achte darauf, dass die Cluster entsprechend groß sind: Es gibt zum Beispiel nur Analysen zu Gegenden, in denen es mindestens fünf Hotels gibt. Google kann durch die Auswertung der Daten feststellen, ob sich der Umsatz in einer bestimmten Händlerkategorie in einer bestimmten Region nach Schaltung einer Onlineanzeige signifikant geändert hat. „ Google kann somit zeigen, dass Werbung auch offline Wirkung zeigt“, sagt Gruber.

Solche Analysen führe man laut Gruber aber nur in den USA durch, in Österreich halte man sich unter anderem stark an die Regeln der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Zwar bergen die Daten viel Potenzial, zugleich gehe es aber auch darum, den Schutz der persönlichen Daten zu gewährleisten – denn wer das Vertrauen der Menschen verliert, dem entgeht letzten Endes auch Umsatz.

