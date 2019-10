Erste Bank und Conda: "Bei Crowdinvesting viel Luft nach oben"

Erste Bank und die Crowdinvesting-Plattform Conda haben am Mittwoch mit www.fundnow.at ein neues Tool online gestellt, das Gründern, Start-ups, aber auch Klein- und Mittelbetrieben (KMU) in wenigen Minuten einen Finanzierungsvorschlag berechnet. Die benötigte Summe wird auf Basis der getätigten Angaben in Eigenkapital, Bankkredit, aber auch Crowdfinanzierung und Beteiligungskapital aufgeschlüsselt. Dieser erste Überblick kann völlig anonym erstellt werden.

Benötigte Dokumente wie Business- und Finanzplan können anschließend digital hochgeladen werden. Eine detaillierte Finanzierung wird binnen 48 Stunden kostenlos ausgearbeitet. Auf Basis dieses Angebots können persönliche Termine mit den jeweiligen Geldgebern vereinbart werden. Das Tool soll Gründern, aber auch KMU, die im Zuge neuer Projekte Finanzierungsbedarf haben, einen schnelleren Überblick verschaffen.

Zu hohe Bankenabhängigkeit in Europa

"Den richtigen Mix aus den verschiedenen Finanzierungsformen, aber auch Informationen zu verschiedenen Förderprogrammen zu finden, ist für Start-ups und Jungunternehmer extrem aufwändig", sagt Erste-Bank-CEO Peter Bosek. Dass bislang bankferne Finanzierungsformen wie Crowdinvesting Bestandteil des Mixes sei, wertet er als Vorteil - sowohl für die Bank, als auch für Unternehmen.

"In Europa liegen wir bei Bankfinanzierung vs Kapitalmarktfinanzierung immer noch bei 75 zu 25 Prozent. In den USA ist das Verhältnis genau umgekehrt und ich denke wir wären wirtschaftlich gut beraten, wenn es auch bei uns stärker in die andere Richtung ginge", sagt Bosek auf Nachfrage der futurezone. Über Crowdfunding könne man sehr schnell abtesten, ob die Projekt- bzw. Produktidee überhaupt Anklang finde. Dass Crowdinvesting mittlerweile auch für KMU neue Finanzierungsmöglichkeiten biete, sei absolut begrüßenswert.