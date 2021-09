Google Pay App startet in Österreich

Mit der Bezahl-App von Google kann per Android-Phone und NFC an Bezahlterminals bezahlt werden.

Die Bezahl-App von Google ist nun auch offiziell in Österreich verfügbar. Allerdings handelt es sich hierbei um die alte Version der Google Pay App. Wann die neue Version der App in Österreich verfügbar wird, ist unklar.

Um die Google Pay App nutzen zu können, muss eine geeignete Bankkarte mit dem Service verknüpft werden. In der Folge muss in den Einstellungen des Android-Phones der Dienst als Standard-Bezahlmöglichkeit ausgewählt werden. Google Pay selbst ist seit November 2020 in Österreich nutzbar.

Ist alles eingerichtet, kann fortan per Smartphone und NFC an den Bezahlterminals bezahlt werden. Auch auf Smartwatches, die unter Wear OS laufen, kann Google Pay und das kontaktlose Bezahlen genutzt werden.