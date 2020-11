Google Pay startet in Österreich

Gut eineinhalb Jahre, nachdem Apples Bezahldienst Apple Pay in Österreich angekommen ist, startet nun auch Google Pay hierzulande. Wie der Kreditkartenanbieter Mastercard in einer Aussendung bekannt gegeben hat, ist Google Pay ab sofort in Österreich verfügbar. Voraussetzung ist allerdings ein Konto bei einem der teilnehmenden Fintechs N26, Revolut, Curve, Monese oder Viva Wallet.

Hat man ein Konto bei einem dieser Dienste, kann man seine Mastercard-Karte (Debit oder Kredit) auf einem Android-Smartphone hinterlegen. Dazu muss man die jeweilige Karte lediglich in der App auswählen bzw. aktivieren. Die entsprechende Option heißt “Zu Google Pay hinzufügen”. In der N26-App war die Option am Dienstagvormittag bereits in den Einstellungen zu finden. Voraussetzung ist lediglich NFC, das mittlerweile aber Standard in so gut wie jedem Android-Handy ist.

Hat man die Karte hinterlegt, kann man in allen Geschäften, wo kontaktlose Zahlung möglich ist, mit seinem Handy zahlen. Dazu muss man das Gerät lediglich auf das entsprechende Terminal halten. App muss dabei keine geöffnet sein, die Karte ist auf Betriebssystemebene hinterlegt. Auch eine Internetverbindung ist nicht notwendig. Um ein Limit - wie etwa beim kontaktlosen Bezahlen mit Bankomat- oder Kreditkarten - muss man sich ebenfalls keine Gedanken machen, wenn das Handy vor dem Bezahlen entsperrt wird.