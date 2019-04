Apple Pay ab sofort in Österreich verfügbar

Das lange Warten auf Apple Pay in Österreich hat ein Ende. Der Dienst ist seit Mittwochfrüh für Kunden von Erste Bank und Sparkassen und N26 verfügbar. Diese können nun die Kredit- bzw. Debitkarten der Bank auf dem iPhone, aber auch anderen Apple-Geräten wie Apple Watch, iPad und Mac hinterlegen. Der Vorgang kann entweder über die Wallet App am iPhone bzw. über die Apps der Banken erledigt werden.

Apple Pay in Wallet

Sobald die Funktion von Apple freigeschaltet und an die entsprechenden Geräte verteilt wurde, erscheint in der Wallet-App die Einblendung "Karte hinzufügen". Diese Aktualisierung sollte im Laufe des Tages allen iPhone-Usern ausgeliefert werden. Auch die Banken-Apps bekommen ein Update. Somit kann man die jeweilige Karte auch direkt über die George- bzw. N26-App zu Apple Pay hinzufügen.

Wie das Einrichten und die Verwendung von Apple Pay funktioniert, lest ihr hier.

In den frühen Morgenstunden funktionierte das Hinzufügen allerdings noch nicht bei allen Nutzern und nicht auf allen Geräten. Bei wem die Funktion in der Wallet noch nicht aufscheint, muss sich noch ein wenig gedulden. Wer nicht so lange warten möchte, kann in den iPhone-Einstellungen seine Region auf Deutschland ändern, wo Apple Pay schon länger verfügbar ist.

Während die Kreditkarten der Erste Bank und Sparkassen sowie die Karten von N26 dann problemlos für Apple Pay registriert werden kann, kann die Debit-Karte der Erste Bank aktuell zwar hinzugefügt werden, muss derzeit aber telefonisch bestätigt werden, wie mehrere Nutzer berichten. Auch die futurezone landete beim Selbstversuch in einer Warteschleife.